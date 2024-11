Vaiana 2 - pierwszy singiel i pełna lista utworów. Mroczniejsza wersja Pół kroku stąd?

fot. materiały prasowe

Disney opublikował pierwszy singiel i pełną listę utworów do widowiska Vaiana 2. Widzowie już teraz mają szansę posłuchać Beyond, który ma być "duchową kontynuacją" How Far I’ll Go (Pół kroku stąd) z 1. części. Chociaż jak zauważyli twórcy, ta piosenka będzie trochę mroczniejsza od swojej poprzedniczki, ponieważ stawka znacznie wzrosła.

Vaiana 2 - pierwszy singiel

Ta wersja utworu ma być także odtwarzana podczas napisów końcowych filmu.

Vaiana 2 - pełna lista utworów

Tulou Tagaloa (Sei e Va’ai Mai) - Olivia Foa‘i, Te Vaka

We’re Back - Auli‘i Cravalho, Cast

Tuputupu (The Feast) - Te Vaka

Beyond - Auli‘i Cravalho

My Wish For You (Innocent Warrior) - Olivia Foa‘i, Sulata Foa‘i -Amiatu, Matatia Foa‘i, Matthew Ineleo, Opetaia Foa‘i

Finding the Way” Performed by Olivia Foa‘i, Te Vaka

What Could Be Better Than This?” Performed by Auli‘i Cravalho, Hualālai Chung, Rose Matafeo, David Fane

Get Lost” Performed by Awhimai Fraser

Can I Get A Chee Hoo?” Performed by Dwayne Johnson

Mana Vavau” Performed by Dwayne Johnson, Opetaia Foa‘i, Rachel House

Beyond (Reprise) - Auli‘i Cravalho

Nuku O Kaiga - Te Vaka

Finding The Way (Reprise) - Performed by Te Vaka

We Know The Way (Te Fenua te Malie) - Auli‘i Cravalho, Olivia Foa‘i, Opetaia Foa‘i, Te Vaka

Beyond (End Credit Version) - Auli‘i Cravalho

We’re Back (Te Vaka Version) - Olivia Foa‘i, Te Vaka