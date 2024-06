Świat według Bundych w Polsat Box Go! To nie jedyny legendarny serial komediowy w ofercie

fot. Fox

W ofercie Polsat Box Go pojawiły się dwie kultowe produkcje komediowe sprzed lat, które wiele osób na pewno pamięta z dzieciństwa. Chodzi o oczywiście o kultowy Świat według Bundych oraz Nianię, czyli polską wersją serialu znanego również jako Pomoc domowa. Oba te seriale cieszyły się wielkim uznaniem i ich obecność na platformie może cieszyć i dać okazję do przypomnienia sobie najzabawniejszych momentów.

Do ich obejrzenia potrzebny jest wyłącznie pakiet Premium lub Plus w aplikacji Polsat Box Go. Świat według Bundych na ten moment oferuje dwa pierwsze sezony, a Niania pierwszy sezon. Kolejne mają się pojawiać z czasem.

Legendarne seriale komediowe już dostępne w Polsat Box Go

Niania w Polsat Box Go

Frania Maj po utracie pracy w salonie sukien ślubnych jako akwizytorka kosmetyków trafia do domu owdowiałego, bogatego, powściągliwego producenta filmowego Maksymiliana Skalskiego. Przypadek sprawia, że roztargniona, urocza brunetka z piskliwym głosem staje się opiekunką trójki jego dzieci: zakompleksionej i nieśmiałej Małgosi, przemądrzałego Adasia oraz małej, ale nieprzeciętnie inteligentnej i sprytnej Zuzi. Pojawienie się ekscentrycznej niani w domu Skalskich wywraca ich oraz uszczypliwej, zakochanej w Maksymilianie panny Karoliny Łapińskiej życie do góry nogami.

Przypomnijmy, że serial oparty był na zagranicznym formacie pod tytułem Pomoc domowa, w którym główną rolę grała Fran Drescher. On również miał swoją emisję właśnie w Polsacie. W polskiej wersji główna role grali Agnieszka Dygant i Tomasz Kot. To między innymi dzięki nim Niania stała się jednym z najlepszych, najzabawniejszych i najpopularniejszych polskich seriali komediowych. Nic się nie zestarzał, nadal potrafiąc bawić do łez!

Świat według Bundych w Polsat Box Go

Al Bundy (Ed O’Neill), niegdyś obiecujący sportowiec, pracuje jako sprzedawca butów, nie znosi swojej pracy, ale dzięki niej jest w stanie utrzymać swoją rodzinę i ukochanego Dodge’a. Jego żona Peggy (Katey Sagal) to przebojowa gospodyni domowa, która całymi dniami przesiaduje przed telewizorem, zajadając się tonami popcornu i czekoladek. Ich dzieci to nastoletni Bud (David Faustino), któremu ciąży brak powodzenia u dziewczyn, oraz przepiękna, ale niezbyt inteligentna Kelly (Christina Applegate). Marcy i Steave to ich sąsiedzi, z którymi dzielą niejedną perypetię.

Przypomnijmy, że to własnie Polsat emitował kultowy sitcom w latach 1996-1997, czyli gdy serial dobiegał końca w USA. Łącznie wyprodukowano 11 sezonów.

Świat według Bundych pierwszy raz trafia do streamingu. Przed opublikowaniem pierwszych dwóch sezonów w Polsat Box Go serial nigdy nie był dostępny w żadnej platformie streamingowej w Polsce.

Czwórka Bundych oraz ich pies to przeciętna amerykańska rodzina, której dochód schodzi jednak poniżej przeciętnej. Jedyną stale pracującą osobą w rodzinie jest Al, głowa rodziny, który pracuje w sklepie obuwniczym. Gdy otwierają się drzwi domu i staje w nich Al, niemalże zawsze można usłyszeć: „Dziś do sklepu weszła taka gruba baba...”. Do jego ulubionych czynności należy picie budweisera oraz „posiedzenia” w ubikacji. Peggy, małżonka Ala, większość dnia spędza przed telewizorem, zajadając się tonami popcornu i czekoladek. Ich pociechy, Bud i Kelly, rozwijają się w trakcie kolejnych serii. Buda ogólnie można scharakteryzować jako macho, którego nie chce żadna dziewczyna, a Kelly jako puszczalską, niezbyt rozgarniętą blondynkę. Towarzyszem rodziny Bundych jest ich pies, Buck. Dużą rolę w serialu spełniają także sąsiedzi Bundych – Marcy z mężem Steve’em, a później z kolejnym – Jeffersonem D’Arcym.