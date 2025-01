Invincible - tak Mark wygląda w trzecim sezonie. Zobacz także inne ujęcia

fot. Prime

Został mniej niż miesiąc do powrotu serialu Invincible na Prime Video z trzecim sezonem, a w międzyczasie udostępniono nowe zdjęcia oraz pierwsze spojrzenie na złowrogiego Powerplexa. W centrum uwagi znajduje się, nowy niebieski kostium Marka Graysona. Oprócz tego zobaczyć możemy jego młodszego brata Olivera (który wkrótce stanie się znany jako Kid Omni-Man). W akcji można również zobaczyć też Atom Eve i Cecila Stedmana.

Invincible - ujęcia z 3. sezonu

Kirkman odniósł się do nowego kostiumu Niezwyciężonego, wzorowanego na projekcie znanym fanom długotrwałej serii komiksowej.

Wchodząc w trzeci sezon, wydawało się, że to dobry moment, aby przedstawić nową wersję Marka, po wszystkim przez co przeszedł w drugim sezonie. Jest w innym stanie psychicznym, co znajduje odzwierciedlenie w jego kostiumie. Każdy, kto czytał komiksy wie, że era niebieskiego kostiumu jest najciemniejsza i najbardziej intensywna, a wokół tego ubioru dzieje się wiele naprawdę ważnych rzeczy.

Premiera kolejnego sezonu uznanej animacji nastąpi 6 lutego 2025 roku.