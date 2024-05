Powrót do życia - szczegóły serialu Polsat Box Go. Mrocznie i zabawnie o drugiej szansie

fot. Polsat

Reklama

Platforma streamingowa Polsat Box Go szykuje nowy serial Powrót do życia, który ma być wybuchową miesanką mrocznego dramatu z komediowym absurdem. Prace na planie właśnie ruszyły.

Powrót do życia - obsada

Główną bohaterkę zagra Magdalena Popławska. Na ekranie zobaczymy też takie osoby jak Małgorzata Socha, Ewa Skibińska, Bartłomiej Kasprzykowski, Henryk Niebudek, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska, Dorota Pomykała oraz Danuta Stenka.

Powrót do życia - zdjęcia

Powrót do życia

Powrót do życia - opis fabuły

Serial opowiada historię Mai, która po spędzeniu ponad 20 lat w więzieniu za zamordowanie szkolnej przyjaciółki wraca do rodzinnego miasteczka. Wkrótce okazuje się, że nic nie jest takie proste i oczywiste, na jakie wygląda. Życie na wolności, znalezienie pracy, relacje z rodzicami, przyjaciółką, byłym chłopakiem,

a już na pewno – popełniona przez nią zbrodnia. Zachowanie mieszkańców miasteczka również pozostawia wiele do życzenia, tym bardziej, że część z nich uważa się za wzór cnót i moralności. Matka bohaterki zdradza męża w samochodzie, na potajemnych schadzkach, ojciec zbiera śmieci, a w parafialnym kole głównym tematem nie jest religia, tylko… sąsiedzi.

Projekt oparty jest na brytyjskim serialu Back to Life, który między innymi był nominowany do nagrody Emmy. Serial ma 100% pozytywnych recenzji ze średnią 9/10, więc twórcy wybrali świetny pierwowzór do stworzenia polskiej adaptacji.

Za realizację polskiej wersji serialu odpowiada Polot Media. Reżyserem jest Makary Janowski, a scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski.

Nowy serial będzie miał premierę w serwisie Polsat Box Go.