Święta z projektorem The Freestyle

I choć ten świąteczny czas przynosi wiele różnych scenariuszy, projektor The Freestyle z powodzeniem wpisuje się w niemal każdy z nich.

Zimowy wyjazd

Jeśli na koniec roku planujemy wyjazd, z pewnością przydatne będzie urządzenie, które zapewni nam rozrywkę podczas długich zimowych wieczorów. Najlepiej takie, które nie zajmuje dużo miejsca w naszym wypełnionym po brzegi bagażu. The Freestyle to projektor, który dzięki swoim niewielkim rozmiarom, będzie świetnym towarzyszem wszelkich świątecznych i zimowych wyjazdów. Za sprawą kompaktowej konstrukcji można z powodzeniem schować go do walizki, plecaka czy torby. Jest niezwykle poręczny i waży zaledwie 830 g, dzięki czemu nie będzie stanowił dodatkowego obciążenia.

Co więcej po długiej podróży czy wyczerpującym spacerze, konfigurowanie sprzętu to ostatnia rzecz na jaką mamy ochotę. Na szczęście The Freestyle jest zawsze gotowy do działania. Jednym z jego wyróżników jest Automatyczne Dostosowanie Obrazu. To zestaw funkcji, które pozwalają automatycznie korygować obraz i dopasować go do powierzchni, uzyskując prostokątny ekran. Niezależnie od tego, czy będziemy wyświetlać go na gładkiej ścianie czy chropowatym suficie.

Ponadto, teraz można cieszyć się nieograniczoną rozrywką w praktycznie każdym miejscu – nawet w trasie. Oferowany w ramach promocji The Freestyle Powerbank pozwala oglądać filmy w podróży nawet przez 3 godziny, dzięki dużej pojemności 32 000 mAh/3,6[1]. Co więcej, za pomocą powerbanku można także naładować smartfon – również w trakcie działania projektora.

Świąteczny klimat

Nieodłącznym elementem świątecznej atmosfery jest także nastrojowe oświetlenie. Jeśli akurat nie mamy przy sobie dekoracji świetlnych czy świeczek, które stworzą przyjemny klimat, The Freestyle sprawdzi się również jako nastrojowa lampka. Osłona obiektywu urządzenia może rozpraszać światło, aby stworzyć bardziej przytulną atmosferę, podczas gdy za oknem panuje mrok. Po długim dniu spędzonym w podróży czy na powietrzu, można po prostu ustawić The Freestyle i wybrać optymalny kolor, aby zrelaksować się i odprężyć. O odpowiedni nastrój może zadbać także płonący kominek, który jest jedną z animacji do wyświetlenia.

Samsung The Freestyle

Kino familijne

Projektor The Freestyle to urządzenie, które sprawi ogromną przyjemność całej rodzinie. Obrotowy Design umożliwia rotację obrazu do 180°, co daje wiele nowych zastosowań i pozwala przenieść jakościową rozrywkę poza ściany salonu – na sufit, czy skośne ściany poddasza. Dzięki temu można urządzić dzieciom domowe kino z bajkami i familijnymi filmami świątecznymi. Co więcej projektor oferuje pełny zakres funkcji Smart TV, co daje szybki dostęp do naszych ulubionych aplikacji VOD czy serwisu YouTube.

fot. Samsung

Kupując w wybranych sieciach sprzedaży projektor The Freestyle w okresie od 14 listopada do 31 grudnia 2022 roku można otrzymać dedykowany powerbank w prezencie. Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie na stronie: www.promocjathefreestyle.samsung.pl.

[1] Czas użytkowania baterii może się różnić w zależności od wyświetlanej zawartości i częstotliwości użytkowania. Powerbank do The Freestyle wytrzymuje do 3 godzin (norma IEC62087), gdy podłączony jest tylko The Freestyle.