Perfekcyjny zestaw kinomana: telewizor Samsung OLED i soundbar

fot. Samsung

Wysoka jasność i wyrazisty kontrast, niezwykle żywe kolory i smolista czerń to cechy, które pozwolą z powodzeniem zanurzyć się w filmowym świecie. Dodając do tego niesamowicie przestrzenne brzmienie, można odkryć zupełnie nowy wymiar audiowizualnych doświadczeń, zarezerwowanych wcześniej jedynie dla sal kinowych.

Samsung S95B z technologią QD OLED to telewizor, który z powodzeniem odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających kinomanów. Dzięki zastosowaniu technologii OLED z samoemisyjnymi pikselami taki ekran nowej generacji oferuje wszystko, co jest ważne podczas oglądania filmów – głęboką, smolistą czerń, paletę żywych kolorów i nieosiągalną dotychczas w telewizorach OLED jasność. Co więcej wiarygodne odwzorowanie kolorów potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”[1], który oznacza prawdziwe ukazanie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni koloru skóry. Dzięki temu można cieszyć się wyjątkowo realistycznym obrazem i komfortowym oglądaniem ulubionych treści.

fot. Samsung

Telewizor S95B pozwala także przenieść się w sam środek akcji na ekranie, a o realizm dba dodatkowo Neuronowy Procesor Quantum AI 4K[2]. Funkcja Skalowania do 4K, dzięki sztucznej inteligencji i wykorzystaniu aż 20 sieci neuronowych, sprawi, że ulubione treści można zobaczyć w jeszcze lepszej jakości. Każda z takich sieci ma swój obszar specjalizacji i odpowiada za detale, poprawione tekstury, krawędzie czy kontrast.

Kropką nad „i” jest wyjątkowo elegancki design telewizora, dzięki czemu wygląda niczym wycięty laserem. Minimalistyczna ramka i smukły tył obudowy sprawiają, że bezbłędnie wpisuje się on w każde wnętrze.

fot. Samsung

Jeszcze tylko do 31 grudnia br. kupując telewizor S95B z technologią QD OLED można zyskać 2 tys. złotych zwrotu na konto[3]. Ofertą objęte są obie przekątne ekranu – 55” i 65”. Promocja trwa od 7 listopada do 31 grudnia 2022 roku w wybranych sieciach sprzedaży. Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie na stronie: www.promocjaoled.samsung.pl.

Brzmienie, które wgniata w fotel

Domowe kino to jednak nie tylko doskonały obraz, lecz także bogate brzmienie, które stanowi dopełnienie warstwy wizualnej. Dopiero dualizm dźwięku i obrazu pozwoli bez reszty zanurzyć się w filmowym świecie. Takie wrażenie może zapewnić wysokiej jakości soundbar Q-Serii, taki jak HW-Q930B, który w połączeniu z telewizorem S95B będzie stanowić naprawdę zgrany duet.

Cechą charakterystyczną soundbara jest funkcja Bezprzewodowego Dolby Atmos[4]. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli wokół sprzętów. Funkcja pozwala połączyć soundbar bezprzewodowo z telewizorem i odkryć przestrzenne kinowe brzmienie za sprawą technologii Dolby Atmos. Teraz można usiąść wygodnie w fotelu i niczym w kinie rozkoszować się wciągającym dźwiękiem, płynącym ze wszystkich stron.

fot. Samsung

Soundbar wyróżnia także Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 9.1.4. Oznacza to, że 9 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze sprawią, że dźwięk będzie otaczał widza z każdej strony, a przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne. Z kolei funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni pozwoli cieszyć się doskonałym dźwiękiem w każdym wnętrzu.

Warto także wspomnieć o harmonijnej współpracy między soundbarem a telewizorem. Technologia Q-Symphony, sprawia, że głośniki HW-Q930B łączą się z głośnikami telewizora S95B, potęgując wrażenia audio.

[1] PANTONE LLC- amerykańskie przedsiębiorstwo, które 1963 r. wprowadziło PANTONE MATCHING SYSTEM®, narzędzie pozwalające na wierny wybór i spójną reprodukcję kolorów. Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” gwarantuje, że produkt może wiernie symulować pełną gamę kolorów PANTONE, co zostało udowodnione przez zespół PANTONE Advanced Color Technology (ACT).

[2] Jakość wyświetlanej treści może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie AI (dzięki sztucznej inteligencji) do jakości zbliżonej do 4K może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.

[3] Organizatorem promocji jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Promocja trwa od 7.11 do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania puli zwrotów.

[4] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung z 2022 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl. Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.