Szerń i Szerer: ukazała się ostatnia książka Feliksa W. Kresa

Księga Całości to jeden z najdłużej powstających cykli fantasy w Polsce. Feliks W. Kres zaczął go tworzyć jeszcze w ubiegłym wieku, ale kilkanaście lat temu zawiesił karierę pisarską, by - stosunkowo niedawno - ogłosić, że zostanie on dokończony. Niestety nagła choroba i śmierć uniemożliwiły mu realizację tego celu i pozostawił po sobie niedokończone teksty.

W efekcie Księga Całości będzie liczyła jedenaście tomów (w tym wydaniu) autorstwa Feliksa W. Kresa - ostatni, zatytułowany Szerń i Szerer: Zima przed burzą, właśnie trafił do sprzedaży nakładem Fabryki Słów.

Jednocześnie przypominamy, że pod koniec zeszłego roku ogłoszono, że Księga Całości zostanie dokończona przez pisarza Arkadego Saulskiego. Więcej szczegółów można przeczytać tutaj.

Szerń i Szerer. Zima przed burzą - opis i okładka książki

Nawet Potęga nie jest wieczna.

Wciąż żyją ludzie, którzy przed półwieczem widzieli ostatnią bitwę Szerni z Alerem. Bitwę, jak sądzili, zwycięską. Dziś dawna Potęga, nie unicewstwiona a jedynie uśpiona, zaczyna pożerać własny świat i własne dzieci.

Alerowie tysiącami przekraczają północną granicę i zalewają Armekt, broniony resztkami wojsk ocalałych z wojny między dwiema najpotężniejszymi kobietami świata. Teraz to one, te które w listach nazywają się siostrami, będą musiały odłożyć na bok dumę i nienawiść i wspólnie stawić czoła zagrożeniu, jakiego nie widział jeszcze świat pod niebem Szerni.

Gdy dwie królowe ślą listy, gdzieś daleko na północy, wśród mroku i śniegu, rozpoczyna się rozpaczliwa, uświęcona rzeź. Rzeź, po której nic już nie będzie takie samo.