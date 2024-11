Daredevil: Born Again - pełna lista scenarzystów. Zwolnieni twórcy przypisani tylko do jednego odcinka

fot. Disney+ // zrzut ekranu ze zwiastuna z Youtube (kanał: Disney+)

Reklama

Daredevil: Born Again miał ogromne problemy produkcyjne. Początkowo 1. sezon miał liczyć 18 odcinków, z czego sześć z nich została nakręcona. Jednak Marvel Studios nie było z nich zadowolone, dlatego podjęto decyzję o gruntownych zmianach w serii i nadaniu jej nowego kierunku kreatywnego. W wyniku tego z produkcji zostali zwolnieni jego scenarzyści - Chris Ord i Matt Corman. Podobny los spotkał reżyserów.

Nowym showrunnerem został Dario Scardapane, a za kamerą stanęli Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy wcześniej pracowali przy Moon Knight i Lokim. Ponadto do wyreżyserowania odcinków zatrudniono Michaela Cuestę, Jeffreya Nachmanoffa oraz David Boyda.

Teraz strona internetowa Writers Guild of America (czyli Amerykańska Gildia Scenarzystów) ujawniła nazwiska scenarzystów nowej wersji Daredevil: Born Again, której 1. sezon będzie liczyć 9 odcinków. Ord i Corman są wymienieni tylko w drugim odcinku, co sugeruje, że część wcześniej nakręconych scen zostanie wykorzystana w serialu. Ponadto wciąż widnieją na liście jako producenci wykonawczy.

Oto pełna lista potwierdzonych scenarzystów:

Odcinek 1x01 - Dario Scardapane

Odcinek 1x02 - Matt Corman i Chris Ord

Odcinek 1x03 - Jill Blankenship

Odcinek 1x04 - David Feige i Jesse Wigutow

Odcinek 1x05 - Grainne Godfree

Odcinek 1x06 - Thomas Wong

Odcinek 1x07 - Jill Blankenship

Odcinek 1x08 - Jesse Wigutow i Dario Scardapane

Odcinek 1x09 - Heather Bellson i Dario Scardapane

Przypomnijmy, że Scardapane znany jest głównie z serialu Punisher, ale również miał okazję pracować przy Jacku Ryanie oraz The Bridge: Na granicy. Z kolei Blankenship może się pochwalić pracą nad Arrow i Ostatnim okrętem. Natomiast Feige ostatnio napisał scenariusze do dwóch odcinków For Life, a kilka lat wcześniej do prawniczego serialu Raising the Bar.

Godfree ma duże doświadczenie w pisaniu scenariuszy do seriali DC - Flash i Legends of Tomorrow, a Bellson była scenarzystką m.in. Piratów, The Walking Dead czy ostatnio Wywiadu z wampirem. Największym osiągnięciem Jessego Wigutowa jest napisanie scenariusza do nadchodzącego Tron: Ares.

fot. Disney+

Daredevil: Born Again - premiera 4 marca 2025 roku.