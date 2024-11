Timothee Chalamet kilka razy nie dostał roli z tego powodu. Chodzi o...

fot. Warner Bros.

Dziś Timothée Chalamet jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd filmowych w Hollywood, ale jego początki nie były łatwe - zwłaszcza w przypadku znanych franczyz, takich jak Więzień labiryntu czy Niezgodna. Aktor próbował swoich sił na przesłuchaniach do obu serii, lecz za każdym razem spotykał się z odrzuceniem. Powód, jaki ujawnił w rozmowie z magazynem Rolling Stone, zaskakuje.

- Zawsze otrzymywałem ten sam feedback: "Och, nie masz odpowiedniego ciała". Raz zadzwonił do mnie agent i powiedział, że ma dość słuchania tego samego: "Przestaniemy zgłaszać cię do tych większych projektów, bo nie przybierasz na wadze". Próbowałem tego dokonać. Nie mogłem! Zwyczajnie nie mogłem. Mój metabolizm, czy cokolwiek to, k***a, było, nie pozwalał mi na to.

Z tego powodu aktor przestał ubiegać się o role w większych produkcjach, stawiając na projekty indie. Ostatecznie okazało się to strzałem w dziesiątkę - film Tamte dni, tamte noce przyciągnął uwagę opinii publicznej i zmienił bieg jego kariery. Chalamet porównał to do notorycznego pukania w zamknięte drzwi, które wreszcie otworzyły się w sposób "wręcz wybuchowy".

Obecnie Timothee Chalamet zajmuje się promocją fabularyzowanej biografii o Bobie Dylanie zatytułowanej Kompletnie nieznany. Premiera w polskich kinach została zaplanowana na 17 stycznia 2025 roku.