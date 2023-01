Szybcy i wściekli 10 - Jason Momoa na zdjęciu z planu. Tak wygląda złoczyńca

Fot. Materiały prasowe

Szybcy i wściekli 10 10 zbliżają się wielkimi krokami. Vin Diesel opublikował zdjęcie z Jasonem Momoą, dodając, że tak wyglądali po tygodniu intensywnej pracy. Wyjaśnił, że tak właśnie Momoa prezentuje się w roli głównego czarnego charakteru widowiska imieniem Dante. Niewiele wiadomo o tej postaci, a sam Momoa swego czasu nazywał go bardzo ekscentrycznym. Był dość podekscytowany rolą, bo pozwalała mu zagrać coś nowego.

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcie

fot. Vin Diesel

Szczegóły fabuły nie są znane. Pierwotnie reżyserem widowiska był Justin Lin, ale zrezygnował on po kilku dniach od rozpoczęcia zdjęć. Zastąpił go Louis Leterrier, znany z hitu Transporter. Według nieoficjalnych informacji Szybcy i wściekli 10 to najdroższy film w historii sagi. Jego budżet na realizację sięgnął 340 mln dolarów. Dla porównania Szybcy i wściekli 9 mieli budżet 200 mln dolarów.

W obsadzie są także Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood, John Cena, Helen Mirren, Jason Statham oraz Cardi B.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku.