Taika Waititi za kamerą filmu inspirowanego atrakcją Disneylandu. Scarlett Johansson producentką

fot. materiały prasowe

Taika Waititi wyreżyseruje film zatytułowany Tower of Terror, który został zainspirowany jedną z atrakcji w Disneylandzie. To nie pierwsza tego typu sytuacja, bowiem podobnie było w przypadku niezwykle popularnej serii Piraci z Karaibów, na którą pomysł zaczerpnięty został właśnie z jednej z atrakcji w parku rozrywki.

Scenariusz napisał Josh Cooley (Toy Story 4), a jedną z producentek jest Scarlett Johansson. Na ten moment nie wiadomo, czy aktorka wcieli się w jedną z ról. Tower of Terror to jedna z chętnie odwiedzanych atrakcji, która opiera się na spadającej windzie w hotelu grozy. Innym ostatnim filmem inspirowanym atrakcją z Disneylandu jest Wyprawa do dżungli.

