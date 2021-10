Kapitan Ameryka jako zombie atrakcja w parku rozrywki Disneya. Wygląda upiornie!

fot. Marvel

W piątym odcinku animowanego serialu What If... ? superbohaterowie musieli się zmierzyć z apokalipsą żywych trupów. W zombie zamienili się m.in. Tony Stark, Falcon czy Doktor Strange. W amerykańskim parku rozrywki Disney California Adventure z okazji nadchodzącego Halloween postanowiono wykorzystać z tej produkcji wizerunek Kapitana Ameryki jako zombie. W nocnym wydarzeniu zatytułowanym Oogie Boogie Bash pojawia się upiornie wyglądający superbohater, który bardzo przypomina tego z serialu.

W poniższym filmiku możecie zobaczyć Kapitana Amerykę jako zombie, który straszy ludzi w trakcie zwiedzania atrakcji w parku rozrywki. W ręce trzyma charakterystyczną tarczę, a jego kostium jest rozdarty.

https://twitter.com/Attractions/status/1450075258795462656

To nie jedyna nowość w parku rozrywki. Agatha Harkness z Wandavision zadebiutowała podczas innego, ekskluzywnego wydarzenia, na które wyprzedano wszystkie bilety. Ponadto zwiedzający mogą też spotkać (na odległość) Cruellę z najnowszego filmu aktorskiego Disneya, w którą wcielała się Emma Stone.

19 października do sprzedaży w USA trafiła dwutomowa książka pt. The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe. Jest efektem 4 lat prac nad tym wydawnictwem, które zawiera m.in. ponad 200 wywiadów z obsadą i ekipą filmową. Na Instagramie braci Russo (duetu reżyserskiego, który stał za Avengers: Koniec gry oraz Avengers: Wojna bez granic) udostępniono wideo promujące książki, w którym możemy zobaczyć sceny zza kulis prac nad filmami od Marvel Studios.

