Pierwszy plakat Hurry Up Tomorrow. Czy to walka o duszę znanego piosenkarza?

Entertainment Weekly

Abel Tesfaye to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych obecnie artystów muzycznych na świecie, ale nie miał takiego szczęścia jeśli chodzi o świat kina i telewizji. Jego Idol od HBO, w którym grał główną rolę był jednym z najgorszych seriali 2023 roku, a samego artystę skrytykowano nie tylko za niskiej jakości aktorstwo, ale też wymuszanie zmian w scenariuszu, ograniczanie znaczenia kobiecych ról w historii i toksyczne zachowanie na planie, choć to ostatnie było wielokrotnie dementowane przez osoby pracujące nad serialem, w tym Lily-Rose Depp.

Film Hurry Up Tomorrow z Barrym Keoghanem i Jenną Ortegą to dla artysty kolejna szansa. W sieci zadebiutował właśnie nowy plakat. Czy to walka o duszę znanego piosenkarza?

Hurry Up Tomorrow - nowy plakat

Hurry Up Tomorrow - fabuła, premiera

Znany muzyk dręczony bezsennością zostaje wciągnięty w dziwaczną podróż z nowo poznaną nieznajomą. Odyseja ta zaczyna odsłaniać istotę jego istnienia.

Główną rolę w filmie zagra Abel Tesfaye, znany po pseudonimem The Weeknd. Wcieli się on w postać niezwykle podobną do samego siebie, czyli rozpoznawalnego muzyka. Jenna Ortega wcieli się w Animę, czyli nieznajomą, dzięki której główny bohater odkryje siebie na nowo. Natomiast Barry Keoghan zagra rolę Lee, czyli menadżera postaci Abla. Będzie miał z nim wspólną historię, ale też skryje w sobie pewne mroczniejsze intencje.

Hurry Up Tomorrow zadebiutuje w kinach 16 maja 2025 roku.