Teleskopy Webba i Hubble'a połączyły siły. Kalendarz 2023 i zdjęcia, które zapierają dech w piersiach

NASA/ESA/Hubble/F. Ferraro

Kosmiczne Teleskopy Jamesa Webba i Hubble'a przecierają nowe szlaki w podróży ludzkiej cywilizacji, która to wędrówka ma na celu zgłębianie tajemnic wszechświata. Przez ostatnie 12 miesięcy oba obserwatoria niejednokrotnie budziły zachwyt przesyłanymi na Ziemię danymi; Webb pokazał nam więc kosmos, jakiego do tej pory nie widzieliśmy, natomiast "staruszek" Hubble wciąż doskonale radzi sobie z powierzonymi mu zadaniami. Nie dziwi więc specjalnie, że Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowała wyjątkowy kalendarz na 2023 rok, w którym znalazły się zdjęcia zrobione przez JWST i HST.

Rzeczone fotografie pochodzą z badań obu teleskopów, które przeprowadziły one w minionym roku. Okładką jest słynne zdjęcie przedstawiające mgławicę Carina i jej charakterystyczne klify; kolejne miesiące zapowiadają i zarazem okraszają m.in. protogwiazda L1527, gromada galaktyk SMACS 0723, mgławica Pierścień Południowy, gromady gwiazd Liller 1, Terzan 9 i Terzan 4 czy Filary Stworzenia. Zobaczcie sami:

Teleskop Webba i Hubble'a - kalendarz 2023 (zdjęcia)

Webb i Hubble - kalendarz 2023 (protogwiazda L1527)

Jeśli chcecie pobrać gotową już do wydruku wersję powyższego kalendarza w pełnej rozdzielczości, możecie to uczynić w tym miejscu - ESA zachęca również do tego, by udostępniać ją w sieci, gdyż sama w sobie może sprawić wielką radość wszystkim fanom astronomii, których również w naszym kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy z całą pewnością przybyło.