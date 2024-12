Dexter: Ressurection - data premiery już znana. Szybciej niż mogliście przypuszczać

Fot. Materiały prasowe

Dopiero co serial Dexter: Grzech pierworodny wszedł na amerykańską platformę streamingową Paramount+, podczas gdy polscy fani muszą czekać do 30 stycznia. Tymczasem już ogłoszono, kiedy możemy się spodziewać dalszych losów bohatera. Podczas wywiadu dla DiscussingFilm producent wykonawczy serialu Dexter: Resurrection potwierdził, że produkcja zadebiutuje w czerwcu 2025 roku. To oznacza, że do światowej premiery zostało już nieco ponad pół roku.

Dexter: Grzech pierworodny - fabuła, obsada

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.