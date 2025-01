Jak Wolverine łączy się z Doktorem Domem? Ta teoria was zszokuje!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po tym, jak Hugh Jackman ponownie wcielił się w rolę Wolverine'a, teoria na temat Avengers: Doomsday sugeruje, że to właśnie ta postać miałaby wyjaśnić pojawienie się Doktora Dooma w MCU. Wolverine prawdopodobnie pojawi się w przynajmniej jednym z nowych filmów o Avengersach – te zaś wprowadzą do Multiwersum nowego głównego złoczyńcę granego przez Roberta Downeya Jr. Przez to, że aktor wcześniej wcielał się w rolę Tony'ego Starka/Iron Mana, ilość teorii związanych z wyjaśnieniem, jak powiąże się to z Doktorem Doomem wzrasta. Według tej teorii kluczem jest właśnie... Wolverine.

Avengers: Doomsday – nowa teoria

Oryginalny Wolverine grany przez Jackmana nie żył – jego śmierć widzieliśmy w filmie Logan: Wolverine z 2017 roku. W Deadpool & Wolverine Wade Wilson rekrutuje inną wersję Wolverine'a, aby pomóc ocalić jego wszechświat – mimo tego samego aktora, Logan nieco różni się od tego, którego mogliśmy poznać w uniwersum X-Mena. Wolverine został znienawidzony w swoim wszechświecie, gdyż zawiódł resztę X-Men, zostawiając ich na śmierć, podczas gdy sam upijał się w barze.

To nasiliło mroczny obraz nowego uniwersum X-Men. Nie wspomniano o innych superbohaterach, więc możliwe, że X-Men było jedyną grupą próbującą ocalić ten wszechświat. Odkąd wszyscy zginęli, a Wolverine porzucił superbohaterską karierę, najpotężniejsi złoczyńcy znani z komiksów mieli praktycznie otwartą drogę do przejęcia władzy. Jako jedna z najinteligentniejszych i najpotężniejszych postaci Marvela, Doktor Doom grany przez RDJ, mógł pochodzić właśnie z tego wszechświata.

Biorąc pod uwagę fakt, że Robert Downey Jr. został obsadzony w roli Doktora Dooma, nie może on pochodzić z Ziemi 616. Marvel otworzył już kilka różnych światów w Multiwersum, ale to właśnie uniwersum Wolverine'a jest tym, które świetnie pasowałoby na miejsce jego wcześniejszego panowania. Według teorii do filmu Avengers: Doomsday udostępnionej w serwisie Reedit, Doktor Doom jest władcą tego uniwersum. Jego intelekt, siła i bezwzględność idealnie się łączą z jego mroczną, ponurą atmosferą. Co więcej, ten fakt wydaje się także potwierdzać to, że uniwersum, jakie poznaliśmy w Deadpool & Wolverine to mroczna, pokręcona i nieudana wersja tego, co poznaliśmy w filmach od studia Fox. Marvel Studios mogłoby zatem uczynić z Dooma wariant Tony'ego Starka sprowadzony ze świata Wolverine'a.

Avengers: Doomsday trafi do kin 1 maja 2026 roku.