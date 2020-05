Tenet - nowe zdjęcia z filmu. Nolan zapowiada wejście z kinem szpiegowskim na nieznany teren

źródło: materiały prasowe

Mimo, że nadal nie wiadomo czy Tenet wejdzie do kin w lipcu, to nie przeszkadza, aby kampania marketingowa produkcji ruszyła pełną parą. Magazyn Total Film zaprezentował nowe zdjęcia z produkcji. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii. Przy okazji w rozmowie z magazynem reżyser projektu, Christopher Nolan stwierdził, że film jest produkcją o wielkiej skali, który zabiera gatunek kina szpiegowskiego na zupełnie nieznany do tej pory teren, a widzom oferuje niezwykłą przejażdżkę.

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.

Tenet - zdjęcie

Tenet - premiera filmu zaplanowana została na 17 lipca, jednak niedawno data ta zniknęła z informacji o produkcji.