Tenet - John David Washington i Robert Pattinson na okładkach Total Film

Tenet to jedno z najbardziej oczekiwanych widowisk w tym roku. Z powodu epidemii koronawirusa premiery największych hollywoodzkich projektów są przesuwane. Jednak do tej pory WarnerBros. trzyma się swojego pierwotnego planu, którym jest premiera 17 lipca. W ostatnim zwiastunie nie było żadnej daty, ale jest to zapewne zabezpieczenie w przypadku, gdyby jednak trzeba było zmienić termin.

Trwa jednak promocja filmu i teraz otrzymaliśmy dwie nowe okładki z bohaterami granymi przez Johna Davida Washingtona i Roberta Pattinsona od magazynu Total Film. Zobaczcie sami (dwie pierwsze na początku galerii):

Tenet

W obsadzie są także: Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine i Kenneth Branagh. Christopher Nolan stanął za kamerą.