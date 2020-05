Tenet - pełny zwiastun. Nolan prezentuje najważniejszy film 2020 roku!

fot. Warner Bros.

Tenet to nowy film Christophera Nolana i jeden z najbardziej oczekiwanych projektów kinowych 2020 roku. Produkcja ma być pierwszym dużym widowiskiem wprowadzonym do kin po okresie kwarantanny spowodowanej pandemią. Presja na Nolanie, Warner Bros. i samym Tenet jest przeogromna. Wszyscy czekają na to, co się wydarzy, jakie zostaną podjęte decyzje, ponieważ to będzie mieć kluczowy wpływ na branżę filmową w 2020 roku. Jeśli Warner Bros. opóźni premierę lub Tenet poniesie klapę podczas wyświetlania w kinach, według ekspertów największe studia przesuną swoje filmy na 2021 rok. Dlatego mówi się, że w wyniku tych oczekiwań Tenet siłą rzeczy stał się najważniejszym filmem 2020 roku, bo wygląd świata kina w okresie pandemii koronawirusa od niego zależy. Co musi się wydarzyć, by tak nie było? Przeczytajcie wyniki analizy dziennikarzy.

Decyzje w związku z premierą Tenet nie zostały jeszcze podjęte. Dlatego w zwiastunie nie ma podanej daty premiery, ponieważ wychodzi na to, że 17 lipca 2020 roku nie jest w obecnej sytuacji pewny. Według informacji dziennikarzy studio Warner Bros. ma podjąć decyzję do końca maja 2020 roku. Wydaje się, że decyzja o opóźnieniu Tenet, która ma tak wielkie znaczenie, jest coraz bardziej prawdopodobna. Wraz z premierą zwiastuna Warner Bros. usunęło datę premiery z mediów społecznościowych filmu.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1263583957691457543

Tenet - zwiastun

Niewiele wiadomo o fabule produkcji. Tenet jest widowiskowym science fiction połączonym z kinem szpiegowskim, w którym ważną rolę odgrywa czas.

W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh. Budżet widowiska wyniósł 200 milionów dolarów, a do tego musimy doliczyć jeszcze koszty promocji.

Tenet - galeria

Tenet

Tenet - premiera zaplanowana jest jest w USA i w Polsce na 17 lipca.