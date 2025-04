foto. materiały prasowe

Reżyser Barry Levinson, laureat Oscara za film Rain Man, postanowił tym razem opowiedzieć historię dwóch największych gangsterów rządzących niegdyś Nowym Jorkiem. Chciał, by jego produkcja różniła się od innych gangsterskich dzieł. Postanowił więc, że w obu rolach obsadzi Roberta De Niro. Aktor podobno ochoczo przyjął propozycję, bo nigdy wcześniej nie miał okazji partnerować sam sobie na planie. Co z tego wyszło? Możecie to sprawdzić na kilku platformach VOD. Film The Alto Knights ominął polskie kina, ale dziś ma swoją premierę online.

The Alto Knights – online

Film jest dostępny na trzech platformach VOD. Tym razem oferowana jest jedynie opcja zakupu – nie ma możliwości wypożyczenia na 48 godzin za określoną kwotę.

Rakuten – 56,99 zł za HD i 4K.

– 56,99 zł za HD i 4K. Sklep Prime Video – 54,99 za HD.

– 54,99 za HD. Mega GO - 57,99 zł za HD i 4K.

The Alto Knights – fabuła

Jest to opowieść o dwóch najbardziej znanych bossach nowojorskiej przestępczości zorganizowanej, Franku Costello i Vito Genovese (w obu rolach Robert De Niro), oraz o tym, jak ich odrębne drogi do władzy stawiają ich na śmiertelnej kursie kolizyjnym.