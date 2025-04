Supergirl w kostiumie! Pierwsze wideo z planu filmu - czy to Lobo?

fot. DC

Pierwsze zdjęcia i wideo z planu Supergirl: Woman of Tomorrow trafiły do sieci. Widać na nich, jak superbohaterka walczy z nieznanym złoczyńcą na dachu pojazdu. Ujęcia najprawdopodobniej wykonano dronem, ale doskonale widoczny jest charakterystyczny, klasyczny kostium Supergirl, dobrze znany z komiksów. Jej przeciwnik nie jest wyraźnie widoczny, więc trudno powiedzieć, z kim mamy do czynienia. Niektórzy fani w mediach społecznościowych przypuszczają, że może to być Jason Momoa w roli Lobo, ale nie ma na to żadnego potwierdzenia.

Supergirl: Woman of Tomorrow – zdjęcia z planu

Na razie nie opublikowano żadnego oficjalnego zdjęcia Supergirl w kostiumie. Ujęcia z planu są pierwszą okazją, by zobaczyć, jak będzie on wyglądać.

Supergirl – co wiemy o filmie?

Scenariusz Supergirl: Woman of Tomorrow napisała Ana Nogueira, a reżyserią zajmuje się Craig Gillespie. W obsadzie znaleźli się:

Milly Alcock – Kara Zor-El / Supergirl

Jason Momoa – Lobo

Eve Ridley – Ruthye

Matthias Schoenaerts – Krem

David Krumholtz – Zor-El

Emily Beecham – Alura In-Ze

Supergirl – o czym opowiada komiks?

Supergirl: Woman of Tomorrow to historia Ruthye, młodej dziewczyny szukającej zemsty na zabójcy ojca – człowieku o imieniu Krem. Szukając łowcy nagród, który pomógłby jej wymierzyć sprawiedliwość, natrafia na Karę Zor-El, czyli Supergirl. Towarzyszy jej także wierny pies Krypto.

Na początku Kara odmawia pomocy, ale gdy odkrywa, że Krem otruł Krypto, postanawia dołączyć do misji Ruthye. Wspólnie wyruszają w pełną niebezpieczeństw galaktyczną podróż w poszukiwaniu sprawiedliwości.