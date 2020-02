The Baccarat Machine - Awkwafina zagra najsłynniejszą hazardzistkę świata

Świeżo upieczona zdobywczyni Złotego Globu, Awkwafina zagra główną rolę w filmie The Baccarat Machine. Projekt przygotowuje SK Global. Producenci prowadzą obecnie rozmowy z potencjalnymi reżyserami filmu. Inspiracją dla scenariusza produkcji stał się artykuł autorstwa Michaela Kaplana pod tytułem The Baccarat Machine opublikowany w Cigar Aficionado.

Awkwafina wcieli się w produkcji w prawdziwą postać Cheung Yin “Kelly” Sun. Młoda Chinka potrafiła zamienić starannie pielęgnowany talent i obsesję na punkcie zemsty w pokonanie systemu we własnej grze. Gdy główne kasyna spiskowały, aby pozbawić ją jej własności Sun rozpoczęła współpracę z Philem Iveyem, nazywanym King of Poker, aby obalić system podstępem, sprytem i czystą odwagą. To zaowocowało jedną z najbardziej pomysłowych, legalnych gier hazardowych, jakie kiedykolwiek zostały udokumentowane.