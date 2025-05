Marvel/Netflix

To już pewne: Jessica Jones pojawi się w 2. sezonie emitowanej na platformie Disney+ produkcji Daredevil: Odrodzenie. Marvel oficjalnie ogłosił tę wiadomość w trakcie odbywającej się dziś w nocy polskiego czasu prezentacji Disneya dla reklamodawców. Tym samym Krysten Ritter powtórzy swoją rolą z seriali Netfliksa; przypomnijmy, że to właśnie 3. sezon ekranowej opowieści poświęconej portretowanej przez nią postaci zakończył komiksowe uniwersum streamingowego giganta.

Według pojawiających się w sieci spekulacji taki obrót spraw dowodzi, że Jessica Jones będzie członkinią armii Matta Murdocka aka Daredevila, której powstanie zapowiedział on w finałowej scenie 1. sezonu Odrodzenia.

Sama Krysten Ritter pojawiła się na wczorajszym wydarzeniu, mówiąc:

To wspaniale móc wrócić do tej postaci po 3 sezonach serialu o niej i The Defenders, a teraz wejść do MCU. Jestem podekscytowana, że mogę znów zagrać tę kultową postać. Nie zdradzę zbyt wiele, ale Jessica Jones ma jeszcze wiele do zrobienia. To będzie niesamowity sezon!

Czy Luke Cage i Iron Fist też wracają?

Powyższe rewelacje skomentował Brad Winderbaum, odpowiadający w Marvelu za kwestie związane z telewizją i animacjami. Na początku zauważa on, że "widzowie oglądali Daredevil: Odrodzenie jakby to był jego czwarty sezon, a nie pierwszy", odpowiadając później na pytanie, czy w MCU zobaczymy też innych superbohaterów z seriali Netfliksa: Iron Fista i Luke'a Cage'a? Producent stwierdził:

Odbiór Odrodzenia był taki, że dało nam to pewność, iż co roku będziemy mogli tworzyć kolejną odsłonę widowiska. (...) Wszystko rozbija się o to, by nigdzie się nie śpieszyć i opowiedzieć najlepszą historię. Oczywiście, że myślenie o interakcjach między postaciami jest ekscytujące, ale tu chodzi o powody. Czasami robiliśmy to bardzo dobrze, czasami za bardzo się śpieszyliśmy. Sama historia musi prowadzić właściwą ścieżką.

