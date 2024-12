Lords of the Fallen 2 - wiemy, na jakim etapie są prace nad grą

CI Games

Na platformie X (dawniej Twitter) Tymiński ujawnił, że Lords of the Fallen 2 jest na etapie "pełnej produkcji" już od jakiegoś czasu (wspomina o dużej części 2024 roku). Nad gra ma pracować obecnie ponad 200 osób, a liczba ta obejmuje zarówno ludzi zatrudnionych wewnątrz studia, jak i zewnętrznych współpracowników.

Lords of the Fallen zadebiutowało w 2014 roku. Siedem lat później na rynek trafiła produkcja o tym samym tytule. W obu przypadkach były to wymagające RPG akcji z rozgrywką i światami wyraźnie inspirowanymi serią Dark Souls.

Lords of The Fallen 2 zmierza na PC i konsole obecnej generacji. Choć na premierę przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę, fakt, że gra znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji, z pewnością uspokoi fanów, którzy od dawna czekają na powrót do tego mrocznego uniwersum.