The Batman - czy Joker pojawi się w nowej trylogii? Plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: DC

W produkcji The Batman Mroczny Rycerz spotka się z prawdziwą plejadą swoich wrogów znanych z kart komiksów. Będą to między innymi Człowiek Zagadka, Pingwin oraz Kobieta-Kot. Jednak już w sieci pojawiają się spekulacje, których antagonistów zobaczymy w kolejnych filmach z nowej trylogii (Warner Bros podobno planuje trzy nowe, solowe filmy z Batmanem). Niedawno w sieci pojawiła się plotka o Bane'ie a teraz Daniel Richtman, zwykle dobrze poinformowany na temat komiksowych superprodukcji dziennikarz, na podstawie swoich źródeł twierdzi, że studio chce pokazać nową wersję Jokera w drugiej i trzeciej produkcji z Batmanem Pattinsona, jako jednego z kilku wrogów. Casting do roli jeszcze się nie rozpoczął. Oczywiście tę informację należy traktować póki co w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się jakiś oficjalny komunikat w tej sprawie.

Źródło: Warner Bros.

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real.

The Batman - premiera w październiku 2021 roku.