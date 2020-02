The Batman - Gil Perez-Abraham dołącza do obsady. Kogo może zagrać?

Jak donosi portal Hollywood Reporter, do obsady filmu The Batman dołączył Gil Perez-Abraham, aktor znany m.in. z serialu Orange Is the New Black i produkcji Kłamstewko. Szczegóły na temat jego występu nie zostały na razie ujawnione; nie wiadomo nawet, czy na ekranie wcieli się on w rolę dobrej czy złej postaci. Taki zabieg może dziwić o tyle, że studio Warner Bros. wcześniej relatywnie szybko ujawniało, jakich bohaterów i złoczyńców w obrazie Matta Reevesa zagrają poszczególni aktorzy.

Portal Comic Book spekuluje, że Perez-Abraham może sportretować antagonistę znanego jako Alberto Falcone. W komiksie Batman: Długie Halloween został on przedstawiony jako syn potężnego bossa mafijnego, Carmino Falcone, mając jednocześnie związek z seryjnym zabójcą znanym pod pseudonimem Holiday. Alberto Falcone pojawił się wyłącznie w komiksach Długie Halloween i Batman: Mroczne Zwycięstwo, z których Reeves najprawdopodobniej czerpał inspiracje.

fot. DC/First Encounter Productions/comicbook.com

Perez-Abraham dołącza do obsady, w której są już Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako prokurator Gil Colson oraz Jayme Lawso jako Bella Real, kandydatka na burmistrza Gotham.

The Batman wejdzie na ekrany kin 25 czerwca przyszłego roku.