The Batman - czy strój Batmana ma ukryty egzoszkielet? Nowa teoria

Strój Batmana (Robert Pattinson) wciąż kryje wiele tajemnic, ale co jakiś czas pojawiają się nowe teorie dotyczące tego, jakie możliwości będzie miał kostium w trakcie walk z przeciwnikami. Z pierwszych materiałów z planu oraz testu wideo stroju widzimy, że będzie on nieco bardziej opancerzony względem poprzednich przedstawień kostiumu tej postaci na dużym ekranie. Czy jednak będziemy mieli do czynienia z najpotężniejszym strojem Batmana w historii kina?

Taką teorię przedstawia portal Screenrant, gdzie podkreśla się fakt, że Batman nie posiada żadnych supermocy i może polegać jedynie na swoim sprycie oraz nowinkach technologicznych zamieszczonych właśnie w jego kostiumie. Im więcej miliardów Bruce Wayne pakował w swój pancerz, tym więcej dobra on posiadał. Choć spekuluje się, że w filmie Matta Reevesa, Batmam jest dopiero na początku swojej superbohaterskiej przygody, zauważyć możemy, że tym razem także Wayne nie szczędził grosza na swoje wyposażenie.

Według autorów teorii, kostium Batmana ma mieć w sobie elementy egzoszkieletu, bionicznego szkieletu wykorzystywanego obecnie do rehabilitacji pacjentów. Zauważyć możemy wskazówki na zdjęciach z planu podczas jazdy Batmana na motorze, gdzie widać pionowe podpory biegnące w górę nogi od kolana i ponownie od kolana do talii. Może to tylko taki projekt lub specjalny strój założony pod ujęcie w danej scenie, ale autorzy pomysłu wskazują, że wykorzystanie egzoszkieletu - zatem specjalistycznej technologi - dałoby wiele przewagi Batmanowi w starciach z przeciwnikami. Wypada się jednak zastanowić, w którym roku będzie rozgrywała się akcja filmu. Choć rzadko się o tym mówi, wcześniejsze zdjęcia z planu zasugerowały, że są to lata 90., zatem okres jeszcze bez tak rozwiniętej technologii mechanicznych szkieletów i protez. Ponieważ jednak wciąż oficjalnych doniesień, można pobawić się w spekulacje, a przecież i tak możliwe jest pojawienie się takiej technologii wcześniej , w końcu mamy do czynienia z filmem komiksowym, prawda?

fot. Warner Bros.