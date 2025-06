Powrót Chudego i nowy złoczyńca w Toy Story 5! Szczegóły sceny otwierającej

fot. Pixar

Reklama

Podczas panelu Pixara na Annecy Animation Festival we Francji, dyrektor kreatywny Pete Docter, zaprezentował, co szykuje studio. Jednym z nadchodzących projektów jest Toy Story 5, w którym nasze ulubione zabawki będą mierzyć się z rozwojem technologii. Dyrektor ujawnił nowe szczegóły animacji. Pokazano również otwierającą scenę.

Czytaj więcej: Toy Story 5 nie rozczaruje. Aktor już nagrywa dubbing i składa obietnice

Toy Story 5 - nowe szczegóły animacji

Docter wyjaśnił, że Toy Story 5 opowie o zderzeniu zabawek z technologią. Przypomniał, że w poprzedniej części Chudy zostawił dzieci i przyjaciół, żeby rozpocząć życie pełne przygód z Bo, aby pomóc innym zabawkom w potrzebie. Z kolei szeryf Jessie jest teraz odpowiedzialna za pokój Bonnie. Pomaga jej niedawno mianowany zastępca Buzz, a reszta ekipy zabawek - Cienki, Rex, Pan Bulwa - jest wciąż taka sama. Dalej powiedział:

Bonnie ma teraz osiem lat i zaczęła bardziej przejmować się relacjami społecznymi i nawiązywaniem przyjaźni, dlatego jej rodzice zgodzili się kupić jej ten pad. To nowy tablet, który pozwala jej rozmawiać z przyjaciółmi, ale może być trochę podstępny i złośliwy, ponieważ w jego głowie, aby lepiej się socjalizować, Bonnie musi iść naprzód. Musi wyjść poza zabawki.

Docter wyjaśnił również, jak to wpływa na resztę gangu:

To oczywiście stawia pada w konflikcie z zabawkami, które mają zupełnie inne zdanie na temat tego, czego potrzebuje Bonnie. Chudy zostaje wezwany z powrotem, aby pomóc. Minęło trochę czasu, odkąd się widzieli, a on i Buzz nie zawsze zgadzają się ze sobą. Jak mówi Pan Bulwa w filmie: "Miło jest widzieć, jak znowu się kłócą".

Dyrektor nie chciał już nic więcej zdradzać. Przekazał też słowa twórców - Andrew Stantona i McKenny Harris - że choć pokazane wideo wygląda na ukończone to tak nie jest, a praca jest wciąż w toku.

fot. Pixar // Toy Story 5

Toy Story 5 - opis otwierającej sceny

Collider opisał przedstawioną publiczności scenę otwierającą z Toy Story 5. Pierwsze ujęcie przedstawia Buzza Astrala otwierającego oczy na plaży. Jest oszołomiony i nie wie, gdzie jest. Widzowie nie są również pewni, czy to Buzz, którego znamy, czy ktoś inny. Gdy rozgląda się po plaży, widzi kilka zabawek Buzza wciąż w zapieczętowanych pudełkach i ogromny kontener transportowy, który jest częściowo otwarty. Podchodzi i budzi śpiących Buzzów na plaży, a następnie wchodzi do kontenera i robi to samo z pozostałymi. Następnie przechodzimy do wszystkich Buzzów, którzy siedzą nocą wokół prowizorycznego ogniska. Jest ich co najmniej pięćdziesiąt. Wszystko odbywa się bez dialogów - jest tylko dźwięk. Okazuje się, że są na bezludnej wyspie.

Gdy Buzz patrzy na rozgwieżdżoną noc, widzi jasną gwiazdę i zaczyna mówić "gwiazda", podczas gdy inny Buzz mówi "rozkaz". Dzieje się tak kilka razy, aż słyszymy, jak wszyscy Buzzowie powtarzają te słowa. W następnej scenie bohaterowie zbudowali tratwę i próbują opuścić wyspę. Wtedy pojawia się logo Toy Story 5.

Według Collider animacja wygląda niesamowicie, a detale są fantastyczne. Przypomnijmy, że premierę wyznaczono na 19 czerwca 2026 roku.

fot. Pixar // Tpy Story 5

Czytaj więcej: Tim Allen o fabule Toy Story 5. Które z zabawek będą na pierwszym planie?