Trochę poczekacie sobie na Batmana – zarówno Matta Reevesa, jak i DCU. Aktualizacja

Nowy Superman już w lipcu 2025 roku wleci na ekrany kin. A co z Batmanem? Cóż, Peter Safran i James Gunn mają nienapawające entuzjazmem aktualizacje. Wygląda na to, że fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

The Batman Part II - aktualizacja

Peter Safran w rozmowie z portalem Variety potwierdził, że Matt Reeves nie ukończył jeszcze scenariusza do filmu The Batman Part II. Dodał jednak, że fragmenty, które widzieli do tej pory, były bardzo zachęcające. Przypominamy, że Warner Bros. przesunął niedawno premierę filmu z 2026 na 2027 rok. Widać więc, że pojawiło się opóźnienie.

Poza tym Variety spytało, co z 2. sezonem Pingwina, w którym główną rolę gra Colin Farrell. Serial rozgrywa się w tym samym uniwersum, co Batman Matta Reevesa. Więcej – jest jego bezpośrednim przedłużeniem. Niestety, Peter Safran i James Gunn mieli jeszcze mniej do powiedzenia w tym temacie.

Nie wiemy – powiedział Peter Safran. – Jest wiele ruchomych elementów, w tym prawdopodobnie najważniejszym jest sam Colin Farrell.

I 800 funtów makijażu – dodał James Gunn, nawiązując do charakteryzacji Colina Farrella.

Batman: The Brave and the Bold - aktualizacja

Poza tym DC Studios „aktywnie rozwija” Batman: The Brave and the Bold. W przeciwieństwie do filmu Matta Reevesa, ten będzie rozgrywał się na głównej osi czasu DCU. Peter Safran powiedział, że fabuła Batman: The Brave and the Bold powoli zaczyna się układać w ładną całość, a James Gunn dodał, że jest szczególnie skupiony na tym projekcie, bo wszyscy wiedzą, że kocha Mrocznego Rycerza.

Pozostaje pytanie: kto zagra Batmana w The Brave and the Bold? Tego wciąż nie wiadomo. James Gunn jednak powiedział, że to bardzo mało prawdopodobne, by wybór padł na Roberta Pattinsona, który wciela się w Mrocznego Rycerza w uniwersum Matta Reevesa.

Nie wykluczałbym żadnej opcji. Może pojawi się gdzieś indziej. Ale aktor nie został jeszcze wybrany.

