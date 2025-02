To nie ON zagra przeciwnika Batmana. James Gunn zapowiada: „to będzie prawdziwy horror” DCU

fot. DC

Peter Safran i James Gunn w ogóle nie planowali, by w DCU pojawił się film o złoczyńcy znanym jako Clayface, który jest znanym przeciwnikiem Batmana. Jednak gdy Mike Flanagan dostarczył im gotowy scenariusz, byli pod takim wrażeniem, że dali zielone światło na projekt. Trzeba przyznać, że brzmi to zachęcająco.

Duet udzielił obszernego wywiadu portalowi Variety, w którym dali kilka aktualizacji odnośnie projektu. Potwierdzili, kto wyreżyseruje film, za zdementowali plotki na temat tego, kto zagra główną rolę.

Clayface - reżyseria

Niedawno źródła The Hollywood Reporter poinformowały, że znaleziono kandydata na stanowisko reżysera i wybór padł na Jamesa Watkinsa. Teraz Peter Safran potwierdził, że to prawda i aktualnie prowadzą negocjacje z filmowcem w sprawie umowy.

Clayface - obsada

Zdjęcia mają rozpocząć się latem 2025 roku. Castingi już ruszyły. Według wcześniejszych słów Jamesa Gunna aktorzy, którzy podkładali głos postaciom w animacjach DCU, będą wcielać się również w swoich bohaterów w produkcjach aktorskich. Clayface będzie jednak wyjątkiem. W serialu Creature Commandos złoczyńcę gra Alan Tudyk. Nie powtórzy jednak swojej roli w nadchodzącym filmie aktorskim, czego fani byli pewni. Jak wyjaśnił sam James Gunn, to nie jego „główna rola”, ponieważ Tudyk wciela się również w Doktora Phosphorusa w Creature Commandos.

Clayface - to będzie prawdziwy horror

To nie przypadek, że James Watkins ma na koncie horror Nie mów zła. Clayface ma być z gatunku „body horror” podobnie jak zeszłoroczny hit Substancja. James Gunn w rozmowie z portalem Variety powiedział, że ma nadzieję, „że będzie to prawdziwy horror dla osób, których w ogóle nie obchodzi DC”. Wydaje się to naprawdę ciekawy kierunek, który nieczęsto obiera kino superbohaterskie.