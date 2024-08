fot. Prime Video

W ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje o oglądalności 4. sezonu The Boys. Firma Nielsen zajmująca się pomiarami streamingu podała, że w dniach od 15 do 21 lipca, czyli wtedy gdy na platformę trafił finał serii, serial osiągnął 1,3 miliarda obejrzanych minut. Nie tylko pobił rekord na Prime Video, ale też znalazł się po raz pierwszy na szczycie rankingu według oglądalności w danym tygodniu pomiarowym. Warto dodać, że od czasu premiery 4. sezonu serial co tydzień był notowany w dziesiątce produkcji ze streamingu.

Twórca o finałowym sezonie The Boys

Te imponujące liczby oznaczają, że popularność serialu wciąż rośnie, więc widzowie jeszcze bardziej niecierpliwie będą czekać na premierę 5. sezonu, który będzie ostatnim dla The Boys. Eric Kripke, twórca i showrunner serialu, obecnie pracuje nad finałową serią. W rozmowie z Total Film ostrzegł fanów, że prawdopodobnie dużo postaci zginie w ostatnich odcinkach.

Nie ma gwarancji, kto przeżyje, ponieważ nie muszą pozostać na kolejny sezon, więc cały czas mogą się dziać naprawdę szokujące, wielkie rzeczy. I tak, jako scenarzyści, gdy zaczynamy to wymyślać, naprawdę nam się to podoba.

Już wcześniej Kripke wspominał, że od początku miał plan, aby nakręcić pięć sezonów The Boys. W rozmowie odniósł się do pracy nad finałem serialu.

Tak wiele finałów seriali jest do bani i naprawdę trudno jest wylądować tym "samolotem". Jestem bardzo wdzięczny Amazonowi za możliwość zakończenia tego na naszych własnych warunkach, ale na pewno czuję ogromną presję, aby zakończyć to dobrze. Ponieważ myślę, że jeśli uda nam się wytrzymać to lądowanie, to ludzie powiedzą: "To świetny serial!". Ale jeśli to spiep... to ludzie powiedzą: "Och, to był dobry serial, ale spiep... to".

W oczekiwaniu na finałowy sezon The Boys, widzowie powinni dostać wcześniej 2. serię Pokolenia V. Ponadto powstaną nowe spin-offy: jeden skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront a akcja drugiego serialu będzie rozgrywać się w Meksyku.

