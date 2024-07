fot. Prime Video

W scenie w trakcie napisów 4. sezonu The Boys pojawił się na krótką chwilę Soldier Boy, w którego wcielił się ponownie Jensen Ackles. Prawdopodobnie zostanie wyciągnięty z komory przez Homelandera. Przypomnijmy, że były lider Odwetu został zdradzony przez Butchera, ponieważ supek zaatakował Ryana. Niezbyt też dobrze potraktował Homelandera, który jest jego biologicznym synem. Dlatego fani zastanawiają się czyją stronę wybierze Soldier Boy w finałowej serii.

Soldier Boy dołączy do supków Homelandera?

Podczas San Diego Comic-Con ogłoszono, że powstanie spin-off The Boys, który skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront (Aya Cash). Ponadto potwierdzono, że w 5. sezonie do swojej roli powróci Jensen Ackles, więc na pewno odegra ważną rolę w historii. Showrunner serialu, Eric Kripke, opowiedział serwisowi Gamesradar+, czego widzowie powinni się spodziewać po wątku byłego lidera Odwetu.

Zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę nie zgłębiliśmy relacji ojciec-syn między Homelanderem a Soldier Boyem. Jest tam sporo materiału, o tym co Soldier Boy czuje w stosunku do Homelandera i co Homelander czuje w stosunku do swojego ojca, więc naprawdę chcieliśmy zgłębić tę relację.

Twórca zdradził też, którą stronę konfliktu wybierze Soldier Boy.

Soldier Boy naprawdę chce zabić Butchera po tym, jak Butcher go zdradził w 3. sezonie. Jest więc po prostu doskonałym antagonistą do zmiany stron i zasadniczo, wiecie, do bycia z supkami.

O wątku Soldier Boya dowiemy się więcej, gdy zostanie nakręcony 5. sezon, na którego premierę będziemy musieli poczekać do 2026 roku.

