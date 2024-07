UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finał 4. sezonu The Boys mamy już za sobą. Odcinek emocjonował brutalnymi wydarzeniami oraz zwrotami akcji. Jeden z wątków przedstawiał próbę zamachu na prezydenta Singera, granego przez Jima Beavera. W związku z ostatnimi wydarzeniami, mającymi miejsce w USA, podczas których został postrzelony Donald Trump, na oficjalnych kontach w mediach społecznościowych serialu oraz Prime Video pojawiło się oświadczenie. W nim wyjaśniono, że wszelkie podobieństwa między fabułą a wydarzeniami na wiecu w Pensylwanii były przypadkowe.

Finał sezonu The Boys zawiera sceny fikcyjnej przemocy politycznej, które niektórzy widzowie mogą uznać za niepokojące, zwłaszcza w świetle obrażeń oraz tragicznej śmierci, która miała miejsca podczas próby zamachu na byłego prezydenta Trumpa.

W dalszej części komunikatu czytamy:

The Boys to fikcyjny serial, który został nakręcony w 2023 roku, a wszelkie podobieństwa scen lub fabuły do ​​tych wydarzeń w świecie rzeczywistym są przypadkowe i niezamierzone. Amazon, Sony Pictures Television i producenci The Boys zdecydowanie nie akceptują żadnego rodzaju przemocy w prawdziwym świecie.

Ponadto Amazon Prime Video zdecydował się na zmianę tytuły odcinka z Assassination Run, który odnosi się w swoim znaczeniu do wyborczego zamachu, na Finał sezonu 4.

Kimiko odzyskała głos w The Boys

W finałowym odcinku The Boys Kimiko, która jest osobą niemą, udało się krzyknąć słowo "Nie!" pod wpływem emocji. Ku jej przerażeniu Cate zrobiła pranie mózgu Frenchiemu, który nie reagował na to, co działo się z jego dziewczyną.

Karen Fukuhara w rozmowie z Colliderem powiedziała, że miała ogromne trudności w znalezieniu sposobu, aby wiarygodnie przedstawić ten przełomowy moment dla swojej bohaterki.

Wiem, również jako widz, że to trochę jak krzyk. Wiedziałam kilka tygodni wcześniej, jak dostaliśmy scenariusz, że ten moment nadejdzie, dlatego zrobiłam rozeznanie. Pomyślałam sobie: "Okej, skoro nie mówiła przez tyle czasu, jak to będzie brzmieć?". Rozmawiałam z logopedą i poszłam na kilka spotkań, żeby dowiedzieć się, co będzie właściwe i prawdziwe dla kogoś z takim doświadczeniem. Nie chciałam, żeby to wyglądało, jakbym improwizowała.

Następnie dodała, że wykorzystała miękkie, gardłowe dźwięki, które przypominały bardziej zaczerpnięcie oddechu. Dowiedziała się, że nie powinna krzyknąć konkretnego słowa, ponieważ minęło trochę czasu, kiedy potrafiła mówić.

Tego dnia Eric [Kripke, showrunner] powiedział: "Nie, nie powinno tak być. Musi być tak, jak jest w serialu". I jestem szczęśliwa, że ​​to powiedział, ponieważ dobrze pasowało to do tego momentu. To, co zaproponowałam, było trochę za delikatne i nikt by tego nie usłyszał. Ale wpadłam w spiralę myśli: "Co mogłoby się wydarzyć w rzeczywistości?".

Apokalipsa w 5. sezonie The Boys

4. sezon zakończył się porażką Chłopaków. Część z nich została pojmana, a Homelander jest o krok od przejęcia władzy na światem. Showrunner Eric Kripke w rozmowie z LadBible.com zdradził, co czeka widzów w finałowej serii.

Myślę, że finał czwartego sezonu naprawdę pokazuje, że od początku planowaliśmy te pięć lat, ponieważ nie ma możliwości, aby serial dostał jeszcze jeden sezon po wydarzeniach z tego finału. Jeśli chodzi o nas, to jest to wersja apokalipsy naszego serialu.

Następnie dodał:

Zawsze patrzę na to, jak na pięć sezonów - jesteśmy w pewnym sensie w takim punkcie, jakby to był koniec drugiego aktu filmu, w którym każdy jest w swoim najgorszym momencie i każdy zmierzył się ze swoimi demonami. Teraz muszą naprawdę zjednoczyć się w piątym sezonie, aby uratować świat.

Opublikowano też nowe plakaty z finału sezonu zapowiadające to, że w kolejnej serii wydarzenia będą mieć globalny charakter.