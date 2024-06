Nowy klip z 4. sezonu The Boys. Homelander spotyka swojego nemezis

fot. Amazon Prime Video

The Boys powraca już w przyszłym tygodniu. Zanim jednak nowe odcinki zadebiutują na platformie Prime Video, zobaczcie krótki klip z Billym Butcherem, który próbuje nakłonić Ryana do wyjazdu z nim. Rozmowę przerywa wejście Homelandera do pokoju. Co się wydarzy dalej?

The Boys: sezon 4 - klip

The Boys: sezon 4. - fabuła, premiera

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat.

The Boys - 4. sezon

Pierwsze trzy epizody wejdą 13 czerwca na platformę Prime Video.