Plakat 4. sezonu The Boys pokazuje rekrutki Siódemki. Jakie mają moce?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w czwartym sezonie The Boyss pojawią się nowe osoby w Siódemce, które zostaną zrekrutowane przez Homelandera. Mają to być dwie kobiety: Sister Sage (Susan Heyward) oraz Fireracker (Valorie Curry). Dzięki nowemu plakatowi możemy zobaczyć, jak się prezentują w swoich superbohaterskich kostiumach.

The Boys - galeria 4. sezonu

The Boys - kim są nowe rekrutki?

Twórca i showrunner serialu Eric Kripke w maju omawiał temat powiększania się składa Siódemki. Tak opowiadał o Sister Sage i jej mocy.

- Podczas gdy większość superbohaterów to biali kolesie, chcieliśmy czarną kobietę, która wychowała się w obszarze o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, więc nikt jej, do cholery, nie słucha. To zarówno komentarz, jak i satyra. Masz dosłownie najmądrzejszą osobę na świecie, która może wyleczyć wszelkie bolączki społeczeństwa, ale nikt nie chce jej słuchać. Wówczas staje się zgorzkniałym mizantropem.

Firecracker natomiast ma być prawicową ekstremistką, które moce są bezużyteczne, bo może robić iskry palcami.

- Firecracker reprezentuje zarówno członków ruchów nastawionych na spisek, jak i skrajnie prawicowe media informacyjne. Ta postać ma zaskakującą historię, która łączy ją z niektórymi postaciami w naszym świecie.

The Boys - premiera 4. sezonu odbędzie się w Prime Video już 13 czerwca. Na start trzy odcinki, a potem każdy kolejny co tydzień.