Jake Gyllenhaal zagra w nowym filmie swojej siostry. The Bride to ich pierwsza współpraca od 23 lat

fot. Warner Bros. Discovery/Amazon MGM Studios

Reklama

Maggie Gyllenhaal pracuje nad The Bride, czyli nową wersją historii Frankensteina, znanego z klasycznej książki Mary Shelley. W głównych rolach zagrali Christian Bale oraz Jessie Buckley, która wciela się w narzeczoną potwora. W najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter Jake Gyllenhaal, brat reżyserki, ujawnił, że pojawi się w filmie. Aktor nie chciał jednak zdradzić żadnych szczegółów swojej roli.

Jake Gyllenhaal zagra w filmie The Bride

The Bride będzie pierwszym wspólnym projektem rodzeństwa Gyllenhaal od Donnie Darko z 2001 roku. Wcześniej razem wystąpili również w Niebezpiecznej kobiecie oraz Amatorach w konopiach.

Jake Gyllenhaal przyznał także, że obecnie przejmuje kolejne role wyłącznie dla przyjemności, a nie zdobywania nagród:

Są filmy, które nakręciłem, po których ludzie mówili mi: „Człowieku, to było intensywne”. Było wiele sytuacji, w których zastanawiałem się: „Czekaj, jak to jest zrobić film i jak sprawić, aby była to po prostu dobra zabawa?”. Road House z pewnością był takim filmem.

Historia w The Bride zaprowadzi widzów do lat 30. w Chicago, gdzie Frankenstein prosi doktora Euphroniusa o pomoc w stworzeniu towarzyszki. Dają życie zamordowanej kobiecie jako tytułowej Pannie Młodej. Romans będzie kwitnąć, a w międzyczasie dojdą komplikacje związane z zainteresowaniem policji oraz radykalnymi zmianami społecznymi. The Bride jest zapowiadany jako "horror thriller", który będzie eksplorował tematy "tożsamości, miłości i tworzenia".

The Bride – premierę zaplanowano na 3 października 2025 roku.