USA: gwiazdy przeciwko AI. Jest list do administracji Donalda Trumpa

Ponad czterysta wpływowych osób z branży rozrywkowej, od aktorów przez producentów filmowych po piosenkarzy, podpisało się pod listem otwartym do Białego Domu, który nawołuje administrację Donalda Trumpa do tego, by nie dopuściła do osłabienia przepisów dotyczących praw autorskich przez firmy technologiczne i zajmujące się rozwojem sztucznej inteligencji. Wśród nich są dwukrotnie nagrodzona Oscarem aktorka Cate Blanchett, gwiazda musicalu Wicked Cynthia Erivo, współtwórczyni Matrixa Lilly Wachowski, nagrodzony trzema Oscarami reżyser Guillermo del Toro i popularny filmowiec Taika Waititi, a to tylko kilka z wielu znanych nazwisk.

Hollywood przeciwko AI

Amerykańska branża sztuki i rozrywki wspiera ponad 2,3 mln amerykańskich miejsc pracy, przy rocznych pensjach przekraczających 229 mld dolarów, jednocześnie zapewniając podstawy dla amerykańskiego wpływu demokratycznego i utrzymania „soft power” za granicą. Jednak firmy zajmujące się AI proszą o podważenie tej siły gospodarczej i kulturowej poprzez osłabienie ochrony praw autorskich w zakresie kina, telewizji, sztuki, pisarstwa i głosów, wykorzystywanych do szkolenia modeli sztucznej inteligencji w ramach wielomiliardowych wycen przedsiębiorstw – można przeczytać w liście.

List argumentuje, że firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję mają znaczne przychody i dostępne fundusze, a jednak mimo to szukają sposobu, by swobodnie eksploatować amerykańskich twórców i przemysł kreatywny.

USA pionierem w zakresie AI?

Przypominamy, że niedawno Donald Trump podpisał dokumenty, które w teorii mają na celu wyeliminowanie barier dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji, dzięki czemu USA miałoby stać się pionierem w zakresie AI. OpenAI i Google przedstawiło Białemu Domowi także swoje własne plany, które miałyby pomóc Stanom Zjednoczonym w osiągnięciu tego celu. Niestety, były w nich także fragmenty, które pozwoliłyby im obejść prawa autorskie i przez to zaoszczędzić.

Jak można się domyśleć, te działania budzą w wielu osobach niepokój, ponieważ AI rozwija się bardzo szybko i już pojawiają się pierwsze negatywne skutki. Rysownicy i graficy tracą zlecenia, bo wielkie firmy wolą oszczędzić, generując obrazy za pomocą AI, którego algorytmy i tak często są „karmione” pracami artystów bez ich zgody. W ten sposób spada również jakość, ponieważ na okładkach książek czy plakatach filmowych nagle można policzyć sześć palców zamiast pięciu i inne niezamierzenie abstrakcyjne twory. Aktorzy szczególnie boją się, że studia zaczną wykorzystywać ich wizerunek (i głos) bez ich zgody, a nauczyciele i profesorowie zauważają, że uczniowie używają ChatuGPT do wszystkiego, wskutek czego nie są w stanie własnymi siłami napisać pracy na zaliczenie. A to tylko niektóre zarzuty.

