The Curse - Nathan Fielder o miłosnej scenie z Emmą Stone. Nic nie czuł do aktorki

fot. A24 // Elara Pictures // Showtime Networks

Reklama

W najnowszym odcinku Próby generalnej, komediowego programy dokumentalnego, aktorka przygotowująca się do sceny miłosnej powiedziała, że choć wie, że ona nie jest prawdziwa, to przez chwile taką się staje. Wyjaśniła prowadzącemu rozmowę Nathanowi Fielderowi, że emocje wydają się prawdziwe i w tej chwili czuje to samo do tej osoby, co bohaterka.

Następnie Fielder przyznał, że poczuł sprzeczne emocje po tym wyznaniu aktorki. Odniósł się do swoich doświadczeń związanych z serialem The Curse, w którym grał męża postaci Emmy Stone. Wyjaśnia, że nie czuł żadnych prawdziwych emocji w stosunku do aktorki.

W tym serialu grałem męża, który jest głęboko zakochany w swojej żonie. Ale chociaż naśladowałem wyrazy twarzy zakochanego mężczyzny, w mojej głowie wcale tego nie czułem w stosunku do aktorki grającej moją żonę.

Komik dodał:

W zasadzie po prostu kopiowałem wyrazy twarzy innych zakochanych osób, które widziałem w telewizji i filmach. Więc nie rozumiem, jak aktor może czuć prawdziwą miłość w całkowicie fałszywym związku.

Przypomnijmy, że dla 42-letniego Fieldera była to pierwsza duża pierwszoplanowa rola w karierze. Zażartował, że był "zastraszany" przez Stone z powodu konieczności zbudowania przekonującej pary ekranowej w The Curse. Przyznał, że nie chodziło tyle o jego aktorstwo, co o to, żeby ludzie mogli uwierzyć w ten związek i powiedzieć, że rozumieją, jak ta para doszła do tego miejsca i co mogą w sobie widzieć.

Później w odcinku Fielder zaprosił partnerki aktorów na plan, aby obserwowały ich, gdy wykonują sceny miłosne. Był zaskoczony, gdy okazało się, że żadna z nich nie przejmuje się oglądaniem swoich partnerów w tak intymnej sytuacji.

The Curse - zdjęcia

The Curse Zobacz więcej Reklama

The Curse - serial jest dostępny w SkyShowtime.