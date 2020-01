The Expanse - troje aktorów dołącza do stałej obsady 5. sezonu serialu

Keon Alexander, Nadine Nicole i Jasai Chase Owens dostali awans do regularnej obsady serialu The Expanse. Alexander powtórzy swoją rolę Marco, pirata, który ma wspólną przeszłość z Naomi. Nicole ponownie wcieli się w postać Clarissy, córki Julesa-Pierre'a Mao, która pragnęła zemsty za to, co stało się jej rodzinie. Natomiast Owens po raz kolejny zagra Filipa, syna Naomi, który pojawił się w jednym z odcinków 4. sezonu.

The Expanse to space-opera oparta na serii książek autorstwa Jamesa S.A. Coreya. W obsadzie serialu znajdują się Thomas Jane, Shohreh Asgdashloo, Steve Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Cas Anvar, Frankie Adams, Shawn Doyle, Chad L. Coleman, Florence Faivre i Cara Gee. Data premiery 5. sezonu nie jest znana.

Keon Alexander