The Family Plan - Apple i Skydance szykują komedię akcji. Mark Wahlberg z główną rolą

fot. Materiały prasowe

The Family Plan to najnowsza produkcja Apple i Skydance Media, w której w główną postać wcieli się nominowany do Złotego Globu Mark Wahlberg. Nadchodząca komedia akcji wyreżyserowana zostanie przez Simona Cellana Jonsa - dobrze znanego aktorowi reżysera, z którym to spotkał się już na planie filmu przygodowego - Arthur the King. Za scenariusz w The Family Plan odpowiedzialny jest David Coggeshall, a producentami oprócz Wahlberga są: Stephen Levinson, David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger.

The Family Plan - fabuła

Nowy projekt zaliczać ma się do kina familijnego, gdzie oprócz komediowego charakteru, znajdą się wątki akcji. The Family Plan opowiadać będzie o pozornie prostym mężczyźnie z obrzeża miasta, wiodącym szczęśliwe życie wśród najbliższych. Jednak domowy azyl zostanie trwale naruszony. Wszystko za sprawą wydarzeń z przeszłości, które zburzą codzienny porządek zwykłego życia. Mężczyzna zostanie zmuszony wraz z rodziną do ucieczki, aby uniknąć konsekwencji dawnych czynów. Wahlberg w tym wydaniu spróbuje wydostać się ze szponów przeszłości.

Data premiery filmu The Family Plan jeszcze nieznana.