The Human Conditions - HBO Max szykuje serial medyczny z fantasy w tle

Według portalu Deadline The Human Conditions ma być serialem medycznym osadzonym w realizmie magicznym. Oscar Sharp ma wyreżyserować na bazie swojego scenariusza. Wspomagają go w rolach producentów wykonawczych Damon Lindelof i Matt Reeves. Role producentów pełnią Daniel Pipski, Rafi Crohn, Tanya Seghatchian i John Woodward.

Historia skupia się na młodej brytyjskiej lekarce, która musi nauczyć się leczyć niemożliwe choroby rodem z fantasy poprzez rozwiązywanie emocjonalnych problemów, które je generują. Jednocześnie musi zmierzyć się z własnymi problemami.

Oscar Sharp ma na koncie nominacje do BAFTA. Współtworzył Sunspring, czyli pierwszy film napisany w całości przez sztuczną inteligencję. Jako reżyser stworzył No Game oraz Zone Out.