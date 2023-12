Najbardziej oczekiwane filmy 2024 roku. Diuna, Marvel, Godzilla, Furiosa i inne

fot. materiały prasowe

Chociaż strajki scenarzystów i aktorów znacznie opóźniły wiele produkcji, 2024 rok z uwagi na to zapowiada się ekscytująco. Przecież ogrom tytułów właśnie przesunięto na ten rok na czele z Diuną 2, a inne, które miały blokadę na planach przez strajki, teraz będą wchodzić na ekrany. Wiadomo już o kilkudziesięciu tytułach, które na pewno zadebiutują w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie będziemy mogli narzekać na nudę - zarówno w kinie, jak i w domu, przeglądając platformy streamingowe. Mimo że sequeli jest całkiem sporo, nie zabrakło miejsca na oryginalne opowieści, które mogą zaskoczyć w box office.

Będzie to dość wyjątkowy rok dla wielbicieli superbohaterów, bo... DC nie ma absolutnie ani jednego filmu w 2024 roku, a MCU wypuszcza jedynie Deadpoola 3. Z superbohaterskich historii dostaniemy jedynie dwa tytuły od Sony, czyli ze świata Spider-Mana. Są to Madame Web, Venom 3 oraz Kraven Łowca. Widzowie będą mogli trochę odpocząć, a jeśli głód za takimi widowiskami wzrośnie, lipcowa premiera Deadpoola 3 może zaskoczyć popularnością. Nie ma też w 2024 roku ani Gwiezdnych Wojen ani Avatara 3. Oferta jednak jest wyjątkowa, ekscytująca i miejmy nadzieję, że dzięki temu będzie to naprawdę rok pełny jakościowych rzeczy w kinach oraz na streamingu. Zwłaszcza, że pojawią się kontynuację klasyków, czyli Sok z żuka 2 oraz Gladiator 2.

Poniżej zebraliśmy dla Was najbardziej oczekiwane filmy 2024 roku z krótkim opisem. W zestawieniu zawarliśmy tytuły, które mają potwierdzone daty premier oraz te, w których wspomina się po prostu o przyszłym roku. Nie zapomnieliśmy także o produkcjach, które już zadebiutowały za granicą i zdążyły podbić festiwale filmowe. Zobaczcie sami, na co warto czekać!

Obsesja - thriller psychologiczno-erotyczny, który podbił tegoroczne Cannes. Premiera już 5 stycznia 2024.

Na które filmy czekacie z niecierpliwością? Czekamy na Wasze komentarze.