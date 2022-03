Najlepsze książki 2022 roku [lista aktualizowana]

Marginesy / Mag / Vesper

Najlepsze książki 2022 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2022 rok będziemy kompletować listę najlepszych książek, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze powieści, zbiory opowiadań i inne pozycje literackie, po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych książek 2022 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze książki 2022 roku - STYCZEŃ

Lydia Millet - Ewangelia dzieciństwa

Ewangelia dzieciństwa w oczywisty sposób stanowi parabolę biblijnej historii potopu, jednocześnie czytelnie odwołuje się do kwestii zagrożenia klimatycznego, które spada na młode pokolenie. Amerykańska autorka konsekwentnie nawiązuje do związanych z Pismem Świętym metafor.

Źródło: Echa

James S.A. Corey - Upadek Lewiatana

Finał zekranizowanego cyklu sci-fi pod tytułem Expanse. Upadek Lewiatana przynosi ostateczne rozwiązania wielu wątków w spektakularny i emocjonujący sposób. Godne zakończenie historii Jamesa Holdena i załogi Rosynanta.

Źródło: Mag

Najlepsze książki 2022 roku - LUTY

Kelly Barnhill - Straszliwe młode damy i inne osobliwe historie

Autorka czerpie pełnymi garściami z legend, historii i mitów. Pokazuje przez to, jak ważne dla pisarskiego warsztatu jest oczytanie i obeznanie w kulturze samego twórcy.

Źródło: Wyd. Literackie

Christina Sweeney-Baird - Koniec mężczyzn

Trzymający w napięciu thriller z elementami futurologii, a jednocześnie nawiązujący do okoliczności pandemicznych. Żywy język, niespodziewane rozwiązania i drugie dno to wyróżniki tej opowieści.

Źródło: Czarna Owca

Pilar Quintana - Suka

Suka to opowieść o wielkiej tęsknocie. Tęsknocie za czułością i głębokim uczuciem. Miłość w wydaniu Pilar Quintany jest dokładnie taka, jak w prawdziwym życiu. Daleko jej do cukierkowego ideału rodem z romansów.

Źródło: Mova

Robert McCammon - Zew nocnego ptaka

Robert McCammon wyraźnie został stworzony do pisania historii długich, a nawet epickich. W Zewie nocnego ptaka zręcznie przeplata kilka gatunków. To powieść obyczajowo-historyczna z elementami kryminału i grozy.

Źródło: Vesper

Najlepsze książki 2022 roku - MARZEC

Wojciech Chmielarz - Królowa głodu

Królowa głodu to świetna propozycja dla wszystkich tych, którym marzy się ucieczka od rzeczywistości. Postapokaliptyczny świat Chmielarza pochłania bez reszty.

