Superman - czarnoskóry Człowiek ze stali w serialu HBO Max. Michael B. Jordan szykuje projekt

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według źródeł Collidera platforma streamingowa HBO Max pracuje nad serialem o czarnoskórym Supermanie. Za produkcję odpowiada firma Outlier Society należąca do Michaela B. Jordana. Aktor na pewno będzie producentem, ale dziennikarz twierdzi, że jest szansa na to, by zagrał główną rolę. Zatrudniono scenarzystę, który już pracuje nad projektem, ale jego tożsamość nie jest znana.

Serial limitowany nie ma związku z kinowym filmem o czarnoskórym Supermanie produkowanym przez J.J. Abramsa. W nim też według aktualnych informacji scenarzysta Ta-Nehisi Coates zmienia rasę Clarka Kenta i tworzy alternatywną historię o Kal-Elu. Swego czasu były plotki o tym, że być może Michael B. Jordan go zagra, ale sam aktor zdementował pogłoski.

Według informacji Jamie Broadmax z Black Girl Nerds, na co zwraca uwagę Collider, aktor odciął się od projektu Abramsa, bo nie chce brać udział w filmie, w którym dokonuje się zmiany rasy Kal-Ela. Jest temu niechętny, tak jak wielu widzów na całym świecie. Aktor uważa, że lepiej sięgnąć po czarnoskórego Supermana, który jest w komiksach, czyli Calvina Ellisa lub Val-Zoda. Według Collidera bohaterem serialu będzie właśnie Val-Zod.

Swego czasu Boss Logic zrobił fanowską grafikę obrazującą Michaela. B. Jordana w roli Vala-Zoda.

fot. Boss Logic

Kim jest Val-Zod?

Val-Zod jest Supermanem na Ziemi 2. Jest jednym z kilku ostatnich Kryptończyków i drugim, który w tym świecie przyjął miano Supermana po Kal-Elu. Jego historia różni się kompletnie od Kal-Ela. Będąc długo w kapsule uczył się z nagrań rodziców, którzy m.in. wypracowali u niego pacyfistyczne podejście, więc według niego przemoc nie jest rozwiązaniem. Lois Lane pomogła mu nauczyć się mocy, które oczywiście są takie jak Supermana. Jednocześnie jednak pod względem charakteru Val-Zod totalnie różni się od bardziej znanego Człowieka ze stali. Natomiast sam Kal-El w jego świecie stał się jego wrogiem po tym, gdy wyprano mu mózg. ale ostatecznie okazał się nie do końca idealnym klonem. W tej historii więc Val-Zod przełamuje nauki rodziców i staje do walki z Supermanem w obronie ludzkości. Oczywiście nie wiadomo, czy w serialu limitowanym plan jest, by dokonać adaptacji, czy stworzą coś oryginalnego inspirowanego komiksem o Zodzie.

Michael B. Jordan jest dość zapracowany. Jego najbliższy projekt to Creed 3, w którym występuje i zadebiutuje jako reżyser. Pracuje też na adaptacją Static Shock dla Warner Bros. oraz remakiem Afery Thomasa Crowna dla MGM. Nie wiadomo więc, kiedy ten serial o Supermanie może ujrzeć światło dzienne.