Fantastyczna Czwórka - obsadzono Galactusa w MCU! Kto zagra ikonicznego złoczyńcę Marvela?

Najważniejsze zagraniczne media, w tym Deadline i The Hollywood Reporter, informują, że Marvel Studios obsadziło kolejną rolę w filmie Fantastyczna Czwórka. Ikonicznego komiksowego złoczyńcę Galactusa zagra Ralph Ineson. Wcześniej plotki mówiły, że faworytem jest Antonio Banderas.

Ralph Ineson - informacje

Ralph Ineson ma na swoim koncie między innymi takie produkcje jak Omen: Początek, Zielony Rycerz. Green Knight i Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii. Za to wśród jego nadchodzących projektów jest horror Nosferatu w reżyserii Roberta Eggersa, w którym grają też takie gwiazdy jak Willem Dafoe, Nicholas Hoult i Bill Skarsgård. Co ciekawe, to także nie jego pierwsza rola w MCU - aktor pojawił się w filmie Strażnicy Galaktyki jako ravageriański pilot.

Fantastyczna Czwórka - obsada

W obsadzie są także Pedro Pascal jako Reed Richards, Vanessa Kirby jako Sue Storm, Joseph Quinn jako Johnny Storm i Ebon Moss-Bachrach jako Ben Grimm. Julia Garner zagra Shalla-Bal, wariant Silver Surfera. W nieznanych rolach pojawią się Paul Walter Hauser i John Malkovich.

Fantastyczna Czwórka - reżyser, scenariusz, data premiery

Film wyreżyseruje Matt Shakman, który wcześniej pracował nad innym projektem Marvel Studios, WandaVision. Nad scenariuszem pracują Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan i Ian Springer z pomocą Petera Camerona. Szczegóły fabuły są nieznane. Kevin Feige zajmuje się produkcją dla Marvel Studios.

Fantastyczna Czwórka - premiera filmu jest zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.