Zielona granica - dobra frekwencja po tygodniu wyświetlania. Polacy chętnie wybierają film

Zielona granica w centrum zainteresowania Polaków. Wyniki po tygodniu od premiery nie pozostawiają złudzeń i widzowie chętnie wybierają się na ten film do kina, by wyrobić sobie o nim własne zdanie. Według oficjalnych danych do tej pory obejrzało go 260 282 widzów. Biorąc pod uwagę, że w premierowy weekend do kina wybrało się 137 435 widzów, oznacza to, że w ciągu tygodnia ten wynik został podwojony. Zainteresowanie tytułem jedynie rośnie, więc drugi weekend powinien być równie dobrze pod kątem frekwencji. O widza Agnieszka Holland musi zmagać się z Janem Holoubkiem i jego thrillerem psychologicznym Doppelgänger. Sobowtór.

Zielona granica - o czym jest film?

Tak dystrybutor Kino Świat opisuje film:

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania - czym jest człowieczeństwo?

Zielona granica

Zielona granica - obsada

W głównych rolach występują m.in.: Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska. Obsadę uzupełniają zagraniczni aktorzy: Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.