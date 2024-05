Znamy już reżysera Avengers 5 i Secret Wars? Armor Wars skasowane?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Dziś przez sieć przetacza się cała masa nowych spekulacji na temat przyszłych projektów Marvel Studios. Już wcześniej donosiliśmy Wam o możliwym powrocie Chrisa Evansa do roli Kapitana Ameryki; teraz z kolei pojawiły się równie intrygujące pogłoski o tym, że film Avengers 5 i/lub Avengers: Secret Wars ma już reżysera, którego doskonale znacie z MCU.

I tak uznawany za wiarygodne źródło informacji serwis The DisInsider raportuje, że kolejną produkcję o Mścicielach może stworzyć znajdujący się na krótkiej liście faworytów Ryan Coogler, autor obu części Czarnej Pantery. Miałby on po prostu zrezygnować z angażowania się w projekty Black Panther 3 i X-Men, do których był przymierzany od dłuższego czasu, i skupić się na nakręceniu historii o Avengers.

Co ciekawe, na tym etapie rozmów Coogler jest wymieniany jako reżyser tylko jednego z filmów Avengers 5 i 6 (nie wiemy, którego z nich), jednak amerykańskie portale popkulturowe wychodzą z założenia, że wybrany ostatecznie twórca, który stworzy pierwszą z tych produkcji, będzie także odpowiadał za drugą z nich - wszystko przez harmonogram prac na planie i mające odbyć się rok po roku premiery.

Armor Wars nie powstanie?

Na tym wcale nie koniec jeśli chodzi o gorące doniesienia w kwestii MCU. Scooper MyTimeToShineHello przekonuje, że Armor Wars, film pierwotnie planowany jako serial, może ostatecznie nie powstać. Ewentualnie skasowanie produkcji mogłoby być pokłosiem słów szefa Disneya, Boba Igera, który kilka dni temu obwieścił ograniczenie liczby filmów wypuszczanych przez Marvel Studios w ciągu roku do 2 bądź maksymalnie 3.

