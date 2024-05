Kiedy Diuna: Część druga w HBO Max? Jest przeciek daty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że niezawodny portal WhenToStream odkrył dokładną datę premiery filmu Diuna: Część druga w Max (u nas do 11 czerwca to HBO Max). Ona nastąpi jeszcze w maju 2024 roku.

Diuna: Część druga - kiedy w HBO Max?

Odkryli oni to w serwisie Max w Stanach Zjednoczonych. W zakładce informującej o nadchodzących nowościach pojawiła się Diuna: Część druga. Przy tej produkcji jednak jest napisane "wkrótce". Jednakże film został umiejscowiony pomiędzy dwoma tytułami z datami: 21 maja oraz 23 maja.

Opierając się na wiedzy o tym, że 21 maja 2024 serwis Max wchodzi na pierwsze europejskie rynki, zakładają, że Diuna: Część druga będzie mieć globalną premierę 21 maja 2024 roku. Podobna informacja wypłynęła też z Ameryki Łacińskiej z serwisu TVLaint, który również donosi o premierze 21 maja w streamingu. U nas będzie to jeszcze HBO Max, który zmieni się 11 czerwca w serwis Max.

Na ten moment Warner Bros. Discovery oficjalnie nie ogłosiło daty premiery, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to właśnie 21 maja. Najpewniej niedługo formalności się dopełnią i zostanie to potwierdzone.

Przypomnijmy, że Diuna: Część druga zebrała w box office 708,6 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów. Film odniósł więc sukces komercyjny. Do tego twórcy doliczą sobie wyniki sprzedaży z serwisów VOD, w których można kupić wersję cyfrową na własność.