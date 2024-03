The Idea of You - zwiastun i zdjęcia. Anne Hathaway wdaje się w romans z członkiem boysbandu

fot. Prime Video

Reklama

Co powiecie na historię delikatnie przypominającą Obsesję, która była inspirowana znanym piosenkarzem? Taka opowieść pojawi się już w maju na platformie Amazon Prime Video. Pierwszy zwiastun The Idea of You pokazuje początek burzliwej relacji między 40-letnią kobietą a członkiem popularnego boysbandu. Zobaczcie sami.

The Idea of You - zwiastun

The Idea of You - fabuła, obsada

Film jest oparty na powieści Robinne Lee o tym samym tytule, która była z kolei inspirowana Harrym Stylesem. Historia koncentruje się na Solène (Anne Hathaway), 40-letniej samotnej matce, która wdaje się w niespodziewany romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), wokalistą August Moon, najgorętszego boysbandu na świecie.

Do obsady należy również Reid Scott, który zagra byłego męża Solène. Z kolei Ella Rubin wcieli się w jej nastoletnią córkę. W filmie wystąpią także Annie Mumolo, Nina Bloomgarden, Raymond Cham, Mathilda Gianopoulos, Jordan Aaron Hall, Chandler Lovelle, Cheech Manohar, Perry Mattfeld oraz Meg Millidge.

The Idea of You - zdjęcia

The Idea of You

The Idea of You - produkcja, premiera

Reżyserem jest Michael Showalter. Wraz z Jennifer Westfeldt odpowiadał także za scenariusz. Film pojawi się 2 maja 2024 roku na Amazonie Prime Video.