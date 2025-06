Pitch Perfect wraca. Tym razem a cappella będą śpiewać... k-popowi idole?

fot. materiały prasowe

Reklama

Brownstone Productions Elizabeth Banks i Maxa Handelmana podpisało umowę z Universal Television. Obecnie realizują razem dwa projekty dla platformy Peacock. Pierwszym z nich jest komedia Pitch Perfect: K-Pop Idols, a drugim serial Crush, ponoć zainspirowany jednym z odcinków The Jenny Jones Show z 1995 roku.

Pitch Perfect: K-Pop Idols - pierwsze informacje o serialu

K-Pop Idols rozszerzy franczyzę Pitch Perfect, która skupia się na zespołach a cappella, śpiewających bez akompaniamentu instrumentów. Scena z pierwszego filmu, podczas której postać grana przez Annę Kendrick bierze udział w przesłuchaniu do grupy The Bellas i tworzy melodię za pomocą papierowego kubka, stała się viralem i stworzyła popularny trend w mediach społecznościowych, Do tej pory w ramach uniwersum powstały trzy filmy i serial Bumper in Berlin.

Scenarzystą nadchodzącego serialu Pitch Perfect: K-Pop Idols jest Joel Kim Booster. Produkcja będzie opowiadać o walczącej o przetrwanie piosenkarce i tekściarce, której życie wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że bierze udział w przesłuchaniu do pierwszej amerykańskiej grupy k-popowej. Elizabeth Banks i Max Handelman będą producentami wykonawczymi. To może być dobra wiadomość dla fanów oryginalnych filmów, ponieważ brali czynny udział w ich tworzeniu.